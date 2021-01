Fabrizio Corona e la rivolta USA | ecco l’assurdo paragone

(Di martedì 12 gennaio 2021) L’ultima stories pubblicata dasu Instagram ha fatto discutere, uncreato con un personaggio molto particolare.(Instagram)E quando ci ritroviamo sul profilo Instagram di, è facile pensare che ci si possa imbattere in qualche scatto interessante, o spunti legati a voli pindarici che lo stesso imprenditore ci ha abituato a vedere. Volto noto della tv e siciliano di nascita,è uno che adora andare oltre e richiamare l’attenzione. Negli ultimi mesi la sua vita è stata spesso al centro del gossip, con la dura diatriba avuta con l’ex compagna Nina Moric. Al centro del dibattito, come sempre, il figlio Carlos Maria. Il ragazzo è finito in mezzo ad un tormentone mediatico che ...

Brunettewho : @twittakire Eligreg con lei avrebbe fatto la fine di Fabrizio corona - luviabau : Tra poco assisteremo a un altro momento di TV squallida, in cui si specula sulla vita e il dolore delle persone per… - Enricicca : @YesIKnowMyWay65 Domani Fabrizio Corona spiega Platone, mercoledì Frappampina illustra Cristiano Ronaldo, giovedì D… - Franbruno10 : RT @BITCHYXit: Fabrizio Corona nudo integrale - le foto amarcord del pisello e del culo @BITCHYXit - LiFreDan : @50kasteriski Ti é andata bene, altrimenti nel tuo sogno ci sarebbe stato Fabrizio Corona che insegnava economia. -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Le notizie sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 9 gennaio 2021. Oggi registrati ulteriori 19.978 contagi e 483 morti per Covid. Tutta Italia torna in zona arancione e lo sa ...L'11 gennaio 1999, in una notte fredda d'inverno, ci salutava Fabrizio De André, un falegname che ha saputo intingere, nella penna della povertà, le parole di dignità, rispetto e coraggio, (...) ...