Fa pipì in autostrada, ma dimentica freno a mano/ Uomo schiacciato contro guardrail (Di martedì 12 gennaio 2021) Il malcapitato è un 74enne veneto, che stava percorrendo la A57. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021) Il malcapitato è un 74enne veneto, che stava percorrendo la A57. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi

_DAGOSPIA_ : MI SCAPPA LA PIPI’.E SI FERMA IN AUTOSTRADA PER FARLA-MA L’UOMO DIMENTICA DI TIRARE IL FRENO A MANO… - zazoomblog : Si ferma per fare pipì in autostrada: 74enne travolto dalla sua auto in folle - #ferma #autostrada: #74enne… - ABosurgi : RT @Gazzettino: Si ferma in autostrada per fare pipì ma non tira il freno a mano, travolto dalla sua auto - tartufona : RT @ilmessaggeroit: Venezia, si ferma in autostrada per fare pipì ma non tira il freno a mano: travolto dalla sua auto - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Venezia, si ferma in autostrada per fare pipì ma non tira il freno a mano: travolto dalla sua auto -

Ultime Notizie dalla rete : pipì autostrada Venezia, si ferma per fare pipì in autostrada ma l’auto si sfrena e lo schiaccia contro il guardrail Fanpage.it