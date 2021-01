"È una priorità investire in cura e assistenza ai malati", dice il Papa (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - "L'attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell'assistenza alle persone malate". Così Papa Francesco nel messaggio in occasione della XXIX Giornata Mondiale del malato, che ricorre l'11 febbraio. "Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non sempre è garantito l'accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo - sottolinea il Pontefice - dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall'impegno di coloro che rivestono ruoli di responsabilità. investire risorse nella cura e nell'assistenza delle persone malate è una priorità legata al principio che la salute è un bene comune primario". "La malattia ha sempre un volto, e non uno solo - continua Bergoglio citando l'enciclica Fratelli tutti -: ha il ... Leggi su agi (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - "L'attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell'alle persone malate". CosìFrancesco nel messaggio in occasione della XXIX Giornata Mondiale del malato, che ricorre l'11 febbraio. "Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non sempre è garantito l'accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo - sottolinea il Pontefice - dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall'impegno di coloro che rivestono ruoli di responsabilità.risorse nellae nell'delle persone malate è unalegata al principio che la salute è un bene comune primario". "La malattia ha sempre un volto, e non uno solo - continua Bergoglio citando l'enciclica Fratelli tutti -: ha il ...

