Crisi | Orlando Pd | ' escludo totalmente il nostro appoggio a un governo di unità nazionale'

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, Andrea(Pd) ha dichiarato che "se dipendesse dal Partito Democratico, quella di stasera non sarebbe l'ultima delConte. E se palazzo Chigi e il ...

TgLa7 : #Vertice #Pd, riunione tra Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Graziano Delrio e Andrea Marcucci… - La7tv : #ottoemezzo Andrea Orlando esclude in modo categorico l'appoggio del PD ad un #governo di unità nazionale: 'Anche c… - fanpage : Orlando: 'Se Renzi stacca la spina sarà l'ultima sera del Governo Conte' #crisidigoverno - alegio957 : RT @La7tv: #ottoemezzo Andrea Orlando esclude in modo categorico l'appoggio del PD ad un #governo di unità nazionale: 'Anche con #Draghi? N… - EugenioCardi : RT @fanpage: Orlando: 'Se Renzi stacca la spina sarà l'ultima sera del Governo Conte' #crisidigoverno -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Orlando

I due, faccia a faccia, hanno parlato anche del ruolo alla Nato. Il senatore: guarda che non lo decidi tu ma il presidente Usa ...A Napoli, a mezzogiorno, in piazza Plebiscito, un 17enne ha accoltellato alla gola una sua coetanea dopo che questa aveva deciso di lasciarlo. L'articolo Non accetta la fine della relazione, 17enne ac ...