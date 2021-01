Covid, Galli boccia il sistema a “colori”. Doccia fredda Oms: “Immunità di gregge ancora lontana” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon arrivano buone notizie sul fronte dell’epidemia da Covid – 19. L’arrivo del vaccino ha accesso – e a ragione – numerose speranze. Ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità smorza gli entusiasmi. Nonostante i vaccini, l’Immunità di gregge Covid non sarà raggiunta nel 2021. E’ questa la previsione dell’Oms – riportata dall’Ansa – emersa nel corso del consueto briefing sulla pandemia. La dottoressa Soumya Swaminathan ha pertanto sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Poi a parlare è il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha chiesto “un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari ed i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i Paesi”. Aggiungendo poi che, nonostante gli “incredibili ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon arrivano buone notizie sul fronte dell’epidemia da– 19. L’arrivo del vaccino ha accesso – e a ragione – numerose speranze. Ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità smorza gli entusiasmi. Nonostante i vaccini, l’dinon sarà raggiunta nel 2021. E’ questa la previsione dell’Oms – riportata dall’Ansa – emersa nel corso del consueto briefing sulla pandemia. La dottoressa Soumya Swaminathan ha pertanto sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Poi a parlare è il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha chiesto “un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari ed i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i Paesi”. Aggiungendo poi che, nonostante gli “incredibili ...

