Covid: anche i gorilla dello zoo di San Diego sono risultati positivi (Di martedì 12 gennaio 2021) In California trovati positivi al Covid due gorilla dello zoo di San Diego. È la prima volta che questa specie animale risulta essere positiva alla SARS-CoV-2 Il Covid nello zoo Non è la prima volta che una specie animale risulta positiva al Coronavirus. E’ però questo il primo caso di alcuni nostri primati rinchiusi nello zoo di San Diego, in California. Dopo essere venuti a contatto con un operatore positivo al Covid, cinque gorilla hanno infatti sviluppato i sintomi dell’epidemia. Due di loro sono risultati direttamente positivi al test, mentre gli altri tre accusano solo lievi sintomi. Allo stesso modo sono stati tutti posti in isolamento, nutriti e curati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) In California trovatialduezoo di San. È la prima volta che questa specie animale risulta essere positiva alla SARS-CoV-2 Ilnello zoo Non è la prima volta che una specie animale risulta positiva al Coronavirus. E’ però questo il primo caso di alcuni nostri primati rinchiusi nello zoo di San, in California. Dopo essere venuti a contatto con un operatore positivo al, cinquehanno infatti sviluppato i sintomi dell’epidemia. Due di lorodirettamenteal test, mentre gli altri tre accusano solo lievi sintomi. Allo stesso modostati tutti posti in isolamento, nutriti e curati ...

TgLa7 : #Covid: focolaio in rsa Prato, positivi anche 21 vaccinati. Dosi vaccino somministrate una settimana prima della positività - emergency_ong : 'Con il progetto #NessunoEscluso cerchiamo di far sentire le persone un po’ meno sole, un po’ meno impaurite, un po… - fattoquotidiano : Covid, focolaio in una Rsa di Prato: anche 21 anziani che avevano avuto la prima dose di vaccino. “Sono paucisintom… - fremo03893514 : RT @Bluefidel47: Sono stato a stretto contatto con Malati di covid anche gravi. Frequentato tutti i posti possibili pullulanti di gente e c… - PieroPrisco : RT @repubblica: Covid, Iacopo Melio scrive da casa: 'Sono ancora positivo e non sto bene. Chi può si vaccini subito, fatelo anche per me' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche #Coronavirus: 199 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest - punto anche sulle vaccinazioni anti-Covid Azienda Usl Toscana nord ovest Palermo. Invadono (senza mascherina) il reparto Covid e aggrediscono sanitari e forze dell’ordine, denunciati

Palermo. Invadono (senza mascherina) il reparto Covid e aggrediscono sanitari e forze dell'ordine. Denunciati 3 uomini all'Ospedale Cervello.

Intelligenza artificiale e connettività: il futuro secondo Bosch

Alla prima edizione digitale del Ces di Las Vegas, Bosch sottolinea il legame tra digitalizzazione, connettività e sostenibilità con delle tecnologia che riguardano diversi settori, dalla mobilità all ...

Palermo. Invadono (senza mascherina) il reparto Covid e aggrediscono sanitari e forze dell'ordine. Denunciati 3 uomini all'Ospedale Cervello.Alla prima edizione digitale del Ces di Las Vegas, Bosch sottolinea il legame tra digitalizzazione, connettività e sostenibilità con delle tecnologia che riguardano diversi settori, dalla mobilità all ...