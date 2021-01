Coronavirus: Camera respinge pregiudiziali su Dl Natale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – Con 209 voti favorevoli e 262 contrari la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità sul Dl Natale presentate dalle opposizioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – Con 209 voti favorevoli e 262 contrari laha respinto le questionidi costituzionalità sul Dlpresentate dalle opposizioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Coronavirus, scende il numero dei nuovi casi in Campania e il rapporto positivi/tamponi

Sono 662 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 8747 tamponi analizzati (rapporto positivi/tamponi al 7,56%). Questo è quanto emerge dai dati de ...

