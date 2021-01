Chi è Sergio Friscia il divertente comico e showman italiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Sergio Friscia è un divertente comico e showman italiano, che però ha anche un’altra passione oltre a quella per la recitazione: la musica. Sergio infatti, è anche un conduttore radiofonico e Dj. Nato e cresciuto nella sua Palermo, dopo il diploma al liceo linguistico Sergio Friscia si è trasferito a Roma per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Lo showman siciliano, come detto è anche un bravo Dj ed un abilissimo conduttore sia televisivo che radiofonico. In radio, iniziò con Risate Time nel 1992, fino a passare in società più importanti come Radio Kiss Kiss ed RDS. Dal 2011, Sergio Friscia è anche un inviato del famosissimo programma satirico, Striscia la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021)è un, che però ha anche un’altra passione oltre a quella per la recitazione: la musica.infatti, è anche un conduttore radiofonico e Dj. Nato e cresciuto nella sua Palermo, dopo il diploma al liceo linguisticosi è trasferito a Roma per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Losiciliano, come detto è anche un bravo Dj ed un abilissimo conduttore sia televisivo che radiofonico. In radio, iniziò con Risate Time nel 1992, fino a passare in società più importanti come Radio Kiss Kiss ed RDS. Dal 2011,è anche un inviato del famosissimo programma satirico, Striscia la ...

