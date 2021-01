Can Yaman, il grande gesto dopo la multa per assembramenti. Cosa ha fatto l’attore (Di martedì 12 gennaio 2021) È senza dubbio la star del momento. l’attore turco Can Yaman sta vivendo un successo fuori dal comune, soprattutto con il pubblico femminile che letteralmente impazzisce per il nuovo divo. E infatti si è visto quello che è successo fuori l’hotel a Roma dove Can alloggiava prima di prendere parte ad uno spot pubblicitario. Autografi, selfie e assembramenti con intervento delle forze dell’ordine e multa al divo per violazione delle norme anti-Covid. Ora la popolarità della star di Daydreamer è destinata ad aumentare sia perché presto lo vedremo nei panni di Sandokan in una nuova serie tv, poi perché lo stesso ragazzone di Istanbul è protagonista del gossip del momento. Avvistato niente meno che con Diletta Leotta in atteggiamenti inequivocabili. I due sono stati anche fotografati, quindi nessun dubbio. Ma ci sono molti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) È senza dubbio la star del momento.turco Cansta vivendo un successo fuori dal comune, soprattutto con il pubblico femminile che letteralmente impazzisce per il nuovo divo. E infatti si è visto quello che è successo fuori l’hotel a Roma dove Can alloggiava prima di prendere parte ad uno spot pubblicitario. Autografi, selfie econ intervento delle forze dell’ordine eal divo per violazione delle norme anti-Covid. Ora la popolarità della star di Daydreamer è destinata ad aumentare sia perché presto lo vedremo nei panni di Sandokan in una nuova serie tv, poi perché lo stesso ragazzone di Istanbul è protagonista del gossip del momento. Avvistato niente meno che con Diletta Leotta in atteggiamenti inequivocabili. I due sono stati anche fotografati, quindi nessun dubbio. Ma ci sono molti ...

Corriere : Chi è Can Yaman, l’attore turco nuovo Re Mida dello spettacolo: dagli studi in legge ... - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Can Yaman: studi in legge, goloso. Chi è il nuovo idolo - Stefani36457944 : @Le_Yamanine Chi siamo per giudicare!!!!!! Can Yaman a vita perché è una persona bellissima ?? #RESPECTFORCANYAMAN - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Leotta': Perché è stata paparazzata in compagnia dell'attore turco Can Yaman -