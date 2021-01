WhatsApp, attenzione: i gruppi privati possono finire su Google (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati I gruppi di WhatsApp, sono sempre stati un posto dove chattare privatamente senza che nessuno possa mettere il naso nelle conversazioni. Purtroppo sono spesso usati anche per scopi illeciti, compreso lo scambio di materiale pedopornografico o di informazioni su reati di ogni tipo come gli accessi alle piattaforme IPTV illegali. A quanto pare, però, non si dovrebbe fare troppo affidamento su questi gruppi se si tiene alla propria privacy. Il ricercatore di sicurezza informatica Rajshekhar Rajaharia, infatti, ha informato il giornale online indiano Gadgets 360 che moltissimi inviti alle chat di gruppo di WhatsApp sono finiti su Google. L’indicizzazione sembra essere iniziata abbastanza di recente e, al momento della scrittura dell’articolo (pubblicato ieri), nei risultati di ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Idi, sono sempre stati un posto dove chattare privatamente senza che nessuno possa mettere il naso nelle conversazioni. Purtroppo sono spesso usati anche per scopi illeciti, compreso lo scambio di materiale pedopornografico o di informazioni su reati di ogni tipo come gli accessi alle piattaforme IPTV illegali. A quanto pare, però, non si dovrebbe fare troppo affidamento su questise si tiene alla propria privacy. Il ricercatore di sicurezza informatica Rajshekhar Rajaharia, infatti, ha informato il giornale online indiano Gadgets 360 che moltissimi inviti alle chat di gruppo disono finiti su. L’indicizzazione sembra essere iniziata abbastanza di recente e, al momento della scrittura dell’articolo (pubblicato ieri), nei risultati di ...

