Vlahovic | “Il gol più bello quello alla Juve Siamo in crescita”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’attaccante della Fiorentina, Dusan, è stato eletto giocatore del mese di dicembre della viola. Sui canali della società, l’attaccante ha ringraziato i tifosi per i voti e ha così parlato: “Voglio ringraziare i tifosi che mi hanno votato, è sempre un piacere ricevere un premio. Spero di continuare così. Il gol piùdi dicembre? Sicuramentecontro la. La rete di ieri? Ero molto contento per me, per la squadra e per il mister. Sapevo quanto tutti tenessero a questa vittoria: grazie per aver riposto fiducia in me”. Foto: Sito uff. Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.