Ultimi sondaggi Ipsos: travaso di voti da Lega a FDI

Il travaso di voti dalla Lega a Fratelli d'Italia è stato certificato dall'analisi dei flussi elettorali condotta da Ipsos per il Corriere della Sera negli ultimi giorni di dicembre 2020. L'indagine, oltre a mostrare l'alta fedeltà degli elettori di FDI rispetto alle elezioni europee del 2019 (82,1%), evidenzia la forte capacita di attrazione del partito guidato da Giorgia Meloni nei confronti dei leghisti delusi. Secondo Ipsos, il 35,5% di chi ha votato Lega alle Europee 2019, oggi voterebbe FDI. Fratelli d'Italia non è l'unico partito ad attirare forze fresche. Italia Viva ed Azione, ad esempio, fungono da calamita per gli ex elettori Pd (44,3% e 31,5%) e per l'elettorato di centrosinistra e astensionista (30% e 29,8%). L'alta percentuale di votanti che cambia ...

