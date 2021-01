Ufficiale | Julian Llanes torna all’Avellino

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il ChievoVerona ha ceduto in prestitofino al termine della stagione. E’ un ritorno per il difensore che era in Irpinia già la scorsa stagione.#Iall’@usavellino1912 L’@ACChievoVerona comunica di aver ceduto all’U.S. Avellino a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del giocatore. — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) January 11, 2021 Foto: Twitter Avellino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.