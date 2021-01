Spezia-Samp 2-1 | gol di Terzi | Candreva e Nzola su rigore

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Colpaccio delloin chiave salvezza: la vittoria ottenuta per 2-1 al Picco contro laproietta la squadra di Italiano momentaneamente fuori dalla zona-pericolo, mentre quella di Ranieri ...

LA SPEZIA - Con Terzi e Nzola lo Spezia centra la sua prima, storica vittoria in casa in Serie A. Con lo stesso risultato con cui ha battuto il Napoli, 2-1, la squadra di Italiano vince anche contro ...LA SPEZIA (ITALPRESS) - Lo Spezia si conferma dopo il successo esterno con il Napoli e strappa tre punti vitali in ottica salvezza nel derby ligure contro la Sampdoria. La squadra di Italiano vince e ...