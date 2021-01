Sgarbi spara a zero contro Franceschini e Speranza: “Musei ancora chiusi? Hanno rotto i co…” (video) (Di lunedì 11 gennaio 2021) ”Mi auguro che i Musei riaprano in tutte le zone perché non è provato da nessuna parte che le opere d’arte contagiano. Che siano chiusi anche i siti archeologici che stanno all’aria aperta lo trovo un delitto contro l’umanità, è l’idiozia di menti malate”. E’ quanto dice provocatoriamente il critico d’arte Vittorio Sgarbi all’Adnkronos in merito all’ipotesi, proposta dal ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, di riaprire i Musei solo nelle zone gialle. Sgarbi sui Musei ancora chiusi: “Le opere d’arte non contagiano” ”Costa soldi preparare le mostre?”, chiede il critico d’arte. “Ho delle mostre che sono ferme da mesi e in tutto questo dovremmo aspettare che arriva la grazia dal cielo che decidono ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) ”Mi auguro che iriaprano in tutte le zone perché non è provato da nessuna parte che le opere d’arte contagiano. Che sianoanche i siti archeologici che stanno all’aria aperta lo trovo un delittol’umanità, è l’idiozia di menti malate”. E’ quanto dice provocatoriamente il critico d’arte Vittorioall’Adnkronos in merito all’ipotesi, proposta dal ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario, di riaprire isolo nelle zone gialle.sui: “Le opere d’arte non contagiano” ”Costa soldi preparare le mostre?”, chiede il critico d’arte. “Ho delle mostre che sono ferme da mesi e in tutto questo dovremmo aspettare che arriva la grazia dal cielo che decidono ...

SecolodItalia1 : Sgarbi spara a zero contro Franceschini e Speranza: “Musei ancora chiusi? Hanno rotto i co…” (video)… - PiCastro_Gio : @Adnkronos Il professore è diventato uno Sgarbi più educato, spara cazzate a raffica - mickshardana : 'Tutte le madonne accolgono l'angelo come un appuntamemto telefonico'. Sgarbi spara cazzate più che in parlamento #leParole - garbugli_la : @Adnkronos Secondo me,#Cacciari,sta facendo a gara con l’odiato #Sgarbi a chi la spara piu grossa,per ora #Sgarbi m… - Grigiopel : Politico spara dal balcone, Sgarbi lo difende: 'Era un gioco con il figlio' -