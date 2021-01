Programmi Tv oggi 11 Gennaio 2021: Film stasera in tv su da non perdere (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quali Programmi ci propone la programmazione televisiva di lunedì 11 Gennaio 2021? Film Su Rai Due dalle 21.20 L’uomo sul treno. Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”. E’ solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale. Su Rai 4 dalle 21.23 The Midnight Man. Alex trova in soffitta le istruzioni di un antico gioco che, se seguite correttamente, possono risvegliare il malefico “uomo di mezzanotte”. La ragazza, insieme ai suoi amici, inizia a giocare. Su Rai Movie dalle 21.10 Cordura. Messico, 1916. L’ufficiale Thorn, di ritorno a Cordura per affrontare Pancho Villa, ha l’opportunità di dimostrare il proprio coraggio. Su Italia ... Leggi su aciclico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Qualici propone la programmazione televisiva di lunedì 11Su Rai Due dalle 21.20 L’uomo sul treno. Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”. E’ solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale. Su Rai 4 dalle 21.23 The Midnight Man. Alex trova in soffitta le istruzioni di un antico gioco che, se seguite correttamente, possono risvegliare il malefico “uomo di mezzanotte”. La ragazza, insieme ai suoi amici, inizia a giocare. Su Rai Movie dalle 21.10 Cordura. Messico, 1916. L’ufficiale Thorn, di ritorno a Cordura per affrontare Pancho Villa, ha l’opportunità di dimostrare il proprio coraggio. Su Italia ...

Andreaacquista : RT @_thoth____: Dopo il black out e la chiusura di alcune strade in Vaticano ieri sera, queste sono state le scene di oggi. ?? https://t.c… - Rodica17957578 : RT @alfredotec6: Tutti a sparare sul #Governo oggi.. Ma in tutti i programmi il problema è di 30 anni fa E allora i Governi di prima che ca… - bluepastello : Oggi continuo coi miei cazzo di programmi, stare sempre depressa e farmi rovinare la vita da loro no, anche basta,… - CarpaneseSilva1 : RT @_thoth____: Dopo il black out e la chiusura di alcune strade in Vaticano ieri sera, queste sono state le scene di oggi. ?? https://t.c… - cindykia25644 : RT @deIreyrare: Dayane è entrata nelle tendenze mondiali E oggi apparirà a fantastico uno dei programmi piu visti in america latina DAYAN… -