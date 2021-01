Penso che un Sogno Così, Beppe Fiorello: “Ci sarà un momento intimo con mio fratello Rosario”. Ecco la scaletta e gli ospiti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Domenico Modugno torna nuovamente nella vita di Giuseppe Fiorello. Dopo il grande successo del film “Volare – La grande storia di Domenico Modugno” trasmesso nel 2013 su Rai Uno e salutato da oltre undici milioni di telespettatori e quasi il 40% di share, l’attore prende in prestito alcune delle più belle canzoni del grande artista per raccontare la storia della sua famiglia e non solo. Sono tanti i temi affrontati nella serata evento “Penso che un Sogno Così“, in onda lunedì 11 gennaio alle 21.25 su Rai Uno, che ruota attorno al lavoro, progresso e l’immigrazione. Ad accompagnare Giuseppe Fiorello ci saranno un corpo di ballo e i due musicisti: il chitarrista Daniele Bonaviri e l’arrangiatore Fabrizio Palma. Non mancheranno gli ospiti e gli amici che saranno al fianco del mattatore. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Domenico Modugno torna nuovamente nella vita di Giuseppe. Dopo il grande successo del film “Volare – La grande storia di Domenico Modugno” trasmesso nel 2013 su Rai Uno e salutato da oltre undici milioni di telespettatori e quasi il 40% di share, l’attore prende in prestito alcune delle più belle canzoni del grande artista per raccontare la storia della sua famiglia e non solo. Sono tanti i temi affrontati nella serata evento “che un“, in onda lunedì 11 gennaio alle 21.25 su Rai Uno, che ruota attorno al lavoro, progresso e l’immigrazione. Ad accompagnare Giuseppeci saranno un corpo di ballo e i due musicisti: il chitarrista Daniele Bonaviri e l’arrangiatore Fabrizio Palma. Non mancheranno glie gli amici che saranno al fianco del mattatore. ...

EnricoLetta : Premetto che penso tutto il male possibile di #Trump. Però la decisione, quella definitiva, di @Twitter lascia aper… - matteosalvinimi : #Salvini: Destra o sinistra sono categorie superate, io non mi sento di 'destra', penso ad esempio al fatto che la… - borghi_claudio : Domani sul corriere... Ma certo... adesso arriva il filosofo con il paletto. Ecco... di solito dico sempre quello c… - vipponis : RT @seiunaparacula: comunque io penso che dovrebbero far vedere questo servizio a Dayane o perlomeno dirglielo A Tommaso è stato fatto pra… - tivusat_tv : ?? Dopo l’enorme successo riscosso a teatro, #BeppeFiorello porta il suo spettacolo sul piccolo schermo. ?? Non perd… -