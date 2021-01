Pagelle Spezia-Sampdoria 2-1, voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le Pagelle di Spezia-Sampdoria 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Picco si scontrano due squadre liguri che nell’ultimo turno hanno vinto rispettivamente contro Napoli e Inter trovando respiro in classifica. Nel primo tempo botta e risposta con Terzi e il pareggio di Candreva, nella ripresa il gol decisivo di Nzola su rigore. Di seguito i voti ai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Spezia (4-3-3): Provedel 6; Vignali 6 (34? st Ferrer sv), Chabot 6.5, Terzi 7, Marchizza 6; Estevez 6.5 (35? st Maggiore sv), Agoumé 6, Pobega 6.5 (45? st Erlic sv); Gyasi 6, Nzola 7 (34? st Piccoli sv), Farias 5.5 (20? st Agudelo 5.5). In panchina: Krapikas, ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match della diciassettesima giornata di. Al Picco si scontrano due squadre liguri che nell’ultimo turno hanno vinto rispettivamente contro Napoli e Inter trovando respiro in classifica. Nel primo tempo botta e risposta con Terzi e il pareggio di Candreva, nella ripresa il gol decisivo di Nzola su rigore. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(4-3-3): Provedel 6; Vignali 6 (34? st Ferrer sv), Chabot 6.5, Terzi 7, Marchizza 6; Estevez 6.5 (35? st Maggiore sv), Agoumé 6, Pobega 6.5 (45? st Erlic sv); Gyasi 6, Nzola 7 (34? st Piccoli sv), Farias 5.5 (20? st Agudelo 5.5). In panchina: Krapikas, ...

