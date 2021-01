Nina Soldano lascia Un Posto al Sole, ma è polemica: “Non è una mia scelta” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Terremoto nel cast della soap opera italiana più longeva di sempre, Un Posto al Sole. È stato infatti annunciato che Nina Soldato, che interpreta Marina Giordano, ha lasciato la serie. Un addio che ha gettato nello sconforto i fan affezionati al suo personaggio, e che ha alimentato tutta una serie di polemiche. Questo è dovuto anche alle stesse parole dell’attrice, che sui social non ha nascosto come stanno le cose. Marina Giordano lascia Un Posto al Sole Era il 2003 quando veniva introdotto il personaggio della perfida figlia del sindacalista Arturo Addezio e della ginecologa Gina Esposito. Un personaggio complesso e al centro di numerose trame di Un Posto al Sole, che arriva addirittura a macchiarsi di un omicidio. Ai fan, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Terremoto nel cast della soap opera italiana più longeva di sempre, Unal. È stato infatti annunciato cheSoldato, che interpreta Marina Giordano, hato la serie. Un addio che ha gettato nello sconforto i fan affezionati al suo personaggio, e che ha alimentato tutta una serie di polemiche. Questo è dovuto anche alle stesse parole dell’attrice, che sui social non ha nascosto come stanno le cose. Marina GiordanoUnalEra il 2003 quando veniva introdotto il personaggio della perfida figlia del sindacalista Arturo Addezio e della ginecologa Gina Esposito. Un personaggio complesso e al centro di numerose trame di Unal, che arriva addirittura a macchiarsi di un omicidio. Ai fan, ...

