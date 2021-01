Napoli, Mertens ha svolto parte dell’allenamento in gruppo: le ultime (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si avvicina il ritorno in campo di Dries Mertens: il belga ha svolto parte dell’allenamento odierno con il resto del gruppo Buone notizie per Rino Gattuso dall’ultimo allenamento del suo Napoli. Dries Mertens ha svolto parte dell’allenamento in gruppo: si avvicina quindi il ritorno in campo del belga. «Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 17.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio al Friuli hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli. Di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si avvicina il ritorno in campo di Dries: il belga haodierno con il resto delBuone notizie per Rino Gattuso dall’ultimo allenamento del suo. Drieshain: si avvicina quindi il ritorno in campo del belga. «Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 17.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio al Friuli hannolavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli. Di ...

Fantacalcio : Napoli, lavoro in gruppo per Mertens - sportface2016 : #Napoli, si avvicina il ritorno di #Mertens: il belga ha svolto parte dell’allenamento con i compagni - CalcioPillole : #Napoli, gol ammazza crisi al 90’. In attesa di Osimhen e Mertens ???????????????? - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Cagni: 'Al Napoli mancano due giocatori come Osimhen e Mertens, soprattutto in un periodo in cui si crea mo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Cagni: 'Al Napoli mancano due giocatori come Osimhen e Mertens, soprattutto in un periodo in cui si crea mo… -