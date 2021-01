Madonna: sarà Florence Pugh a interpretarla al cinema? (Di lunedì 11 gennaio 2021) sarà Florence Pugh a interpretare Madonna nel film autobiografico che la regina del pop sta scrivendo? L’ultima parola spetta a Madonna in persona… Foto Ansa Dell’attesissimo film che Madonna sta scrivendo sulla sua vita vi abbia già parlato. A cominciare dalla notizia che sarà la stessa popstar a dirigere la pellicola sull’ascesa verso l’olimpo della musica. Oggi arriva un nuovo tassello del biopic in lavorazione: il nome dell’attrice che darà il volto alla giovane miss Ciccone al suo arrivo a New York. Tutto sembra puntare sulla rivelazione 2020. E cioè l’attrice britannica Florence Pugh. Chi ha scelto Madonna? Lo scoop è del quotidiano Sunday Mirror. Che svela come la neo 25enne (li ha compiuti il 3 gennaio) sia ... Leggi su amica (Di lunedì 11 gennaio 2021)a interpretarenel film autobiografico che la regina del pop sta scrivendo? L’ultima parola spetta ain persona… Foto Ansa Dell’attesissimo film chesta scrivendo sulla sua vita vi abbia già parlato. A cominciare dalla notizia chela stessa popstar a dirigere la pellicola sull’ascesa verso l’olimpo della musica. Oggi arriva un nuovo tassello del biopic in lavorazione: il nome dell’attrice che darà il volto alla giovane miss Ciccone al suo arrivo a New York. Tutto sembra puntare sulla rivelazione 2020. E cioè l’attrice britannica. Chi ha scelto? Lo scoop è del quotidiano Sunday Mirror. Che svela come la neo 25enne (li ha compiuti il 3 gennaio) sia ...

