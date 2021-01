L'oracolo del Pd, Bettini: 'Renzi non è il momento di rottamare' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Goffredo Bettini in un'intervista al Corriere della Sera prova a delineare un punto di mediazione fra le varie forze della maggioranza per superare la crisi del Governo Conte bis. Perché si riparte da ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Goffredoin un'intervista al Corriere della Sera prova a delineare un punto di mediazione fra le varie forze della maggioranza per superare la crisi del Governo Conte bis. Perché si riparte da ...

"Non serviva l’oracolo di Delfi per prevedere l’annullamento delle multe dei T-Red da parte del giudice di pace del Tribunale di Forlì" dice la sua il gruppo consiliare della lista civica Cambiamo. "I ...

Colpo di coda del covid nel nicosiano atto V: la disfida politica. Prima nomination come personaggio dell’anno per il Sindaco Bonelli

E te pareva che non andava a finire in caciara? Ebbene sì, anche in un momento tragico che sta investendo il nostro territorio, altro che unità, ma guerra, insensata e quasi fanciullesca, è la parola ...

