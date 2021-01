Il nuovo iPad Mini avrà lo schermo un po’ meno mini (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Foto: Apple)iPad mini di sesta generazione potrebbe fare capolino a marzo, a circa un anno dal precedente modello, e andrebbe a modificare un design rimasto pressoché intatto sin dal debutto. Grazie a cornici più strette sarà infatti possibile aumentare la diagonale del display senza intaccare troppo l’ingombro complessivo. D’altra parte, l’intento di iPad mini è chiaro sin dal nome e la compattezza deve rimanere un must della categoria più piccola e economica dei tablet Apple. Secondo le voci che arrivano da MacOtakara, dai 7,9 pollici classici si salirebbe a 8,4 pollici con un guadagno netto di mezzo pollice ossia circa 1,27 centimetri di diagonale in più. Grazie alle cornici che si assottigliano attorno al display, però, le dimensioni finali dovrebbero rimanere molto simili a ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Foto: Apple)di sesta generazione potrebbe fare capolino a marzo, a circa un anno dal precedente modello, e andrebbe a modificare un design rimasto pressoché intatto sin dal debutto. Grazie a cornici più strette sarà infatti possibile aumentare la diagonale del display senza intaccare troppo l’ingombro complessivo. D’altra parte, l’intento diè chiaro sin dal nome e la compattezza deve rimanere un must della categoria più piccola e economica dei tablet Apple. Secondo le voci che arrivano da MacOtakara, dai 7,9 pollici classici si salirebbe a 8,4 pollici con un guadagno netto di mezzo pollice ossia circa 1,27 centimetri di diagonale in più. Grazie alle cornici che si assottigliano attorno al display, però, le dimensioni finali dovrebbero rimanere molto simili a ...

CeotechI : RT @CeotechI: L’ingresso da 3.5 mm per collegare il jack delle cuffie sta diventando sempre più raro tra i dispositivi moderni. Nei device… - CF22092013 : RT @CeotechI: L’ingresso da 3.5 mm per collegare il jack delle cuffie sta diventando sempre più raro tra i dispositivi moderni. Nei device… - creuscher : @nomfup Io ho preso il nuovo iPad con la tastiera magic, è la soluzione per gente come noi, credimi ?? - bts_update_ita : @bluemoovn__ Non ne ho idea ahah sto guardando dall’iPad e non saprei come trovarla di nuovo - 0LDVME : @lovinglouwt AIIEIW è di nuovo da iPad? -