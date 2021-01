Il Governo teme una nuova ondata di contagi. Restrizioni dal prossimo fine settimana. Conte: “Non sarà facile. Dobbiamo ancora fare dei sacrifici” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Sta arrivando un’impennata: Gran Bretagna, Irlanda, Germania… Adesso sta arrivando da noi: non sarà facile la nuova ondata. Dobbiamo ancora fare dei sacrifici”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con una commerciante, nel corso di una pausa caffè non lontano da Palazzo Chigi. Il frammento di conversazione è stato ripreso dalle telecamere del Tg3. Una conferma di quanto era emerso già ieri, a margine dell’incontro con i capi delegazione della maggioranza in vista del varo del nuovo Dpcm che introdurrà ulteriori misure di Contenimento dell’epidemia (leggi l’articolo) a partire dal 16 gennaio. Dal fronte delle vaccinazioni, Palazzo Chigi e ministero della Salute stanno valutando la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Sta arrivando un’impennata: Gran Bretagna, Irlanda, Germania… Adesso sta arrivando da noi: nonladei”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, parlando con una commerciante, nel corso di una pausa caffè non lontano da Palazzo Chigi. Il frammento di conversazione è stato ripreso dalle telecamere del Tg3. Una conferma di quanto era emerso già ieri, a margine dell’incontro con i capi delegazione della maggioranza in vista del varo del nuovo Dpcm che introdurrà ulteriori misure dinimento dell’epidemia (leggi l’articolo) a partire dal 16 gennaio. Dal fronte delle vaccinazioni, Palazzo Chigi e ministero della Salute stanno valutando la ...

