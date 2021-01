“Giulia e Pier? Mi dispiace ma…” Francesco Oppini ‘spara’ sulla coppia del GF Vip No | i piccioncini della Casa non la prenderanno bene…

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021), la sua perplessitànuovaal GF Vip. Sembra essere tornata la pace traSalemi epaolo Petrelli, ma sia tra le pareti diche fuori, sono molti i dubbi in merito alla relazione. Anche il figlio di Alba Parietti si è espresso in merito a questo, unendosi al coro di quanti non credono che per loro ci sia davvero il futuro di cui parlano. Nonostante sia uscito dalladel Grane Fratello Vip,ha espresso la sua opinioneSalemi-Petrelli. Infatti la neodel GFVip 5 sta facendo discutere non poco nonostante le affermazioni degli innamorati che si dicono convinti nel continuare la loro ...