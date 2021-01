Gf Vip, Dayane Mello: “Sfrutta Zorzi per emergere”, di chi parla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dayane Mello durante una chiacchierata con Mario Ermito ha detto che qualcuno al Grande Fratello Vip si è avvicinato a Tommaso solo perché è forte Tommaso Zorzi e Stefania Orlando… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 gennaio 2021)durante una chiacchierata con Mario Ermito ha detto che qualcuno al Grande Fratello Vip si è avvicinato a Tommaso solo perché è forte Tommasoe Stefania Orlando… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - Grazia52684131 : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… - isorrisidiem : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… - viperelladiSO : RT @oct2610: ?STEFY HA RAGIONE giudica Tommy incoerente in base alle parole di Cecilia ?TOMMY HA RAGIONE ha solo ballato ?CECILIA entrata… - blogtivvu : Il “caso” Dayane Mello in Brasile: TG e show parlano di lei al #GFVip (e gonfiano un po’ le cose) -