Dybala zoppica e la Juventus è in ansia video

Dopo l'infortunio subito nel corso del primo tempo della sfida contro il Sassuolo, che l'ha costretto a lasciare il campo al 42' a Kulusevski, Paulo Dybala è arrivato al centro medico della Juventus attorno alle 12 per gli esami clinici che dovranno valutare l'esatta entità del problema. Tutore alla gamba sinistra e una vistosa zoppicata.caption id="attachment 1078095" align="alignnone" width="594" Juventus Dybala (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

