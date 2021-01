Covid, “una paziente zero in Italia già nel novembre del 2019”. Lo studio dell’Università Statale di Milano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che Sars Cov 2 circolasse in Italia bene prima che la Cina, il 31 dicembre 2019, comunicasse all’Oms che un virus sconosciuto provocava polmoniti molto gravi, ormai è un dato di fatto. Alcuni studi hanno confermato la presenza del coronovirus in Italia a novembre e dicembre e c’è l’ipotesi che possa essere arrivato in Italia addirittura a fine estate. Uno studio internazionale, coordinato da Raffaele Gianotti dell’Università Statale di Milano, ipotizza che risalga a novembre 2019 il primo caso documentato di presenza di Sars-CoV-2 in un essere umano”. Lo studio è stato pubblicato sul British Journal of Dermatology, la più prestigiosa rivista scientifica di dermatologia. I ricercatori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che Sars Cov 2 circolasse inbene prima che la Cina, il 31 dicembre, comunicasse all’Oms che un virus sconosciuto provocava polmoniti molto gravi, ormai è un dato di fatto. Alcuni studi hanno confermato la presenza del coronovirus ine dicembre e c’è l’ipotesi che possa essere arrivato inaddirittura a fine estate. Unointernazionale, coordinato da Raffaele Gianottidi, ipotizza che risalga ail primo caso documentato di presenza di Sars-CoV-2 in un essere umano”. Loè stato pubblicato sul British Journal of Dermatology, la più prestigiosa rivista scientifica di dermatologia. I ricercatori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid una Focolaio di Covid in una casa di riposo a Cremona: 66 persone positive al tampone Fanpage.it La variante inglese del Covid circola in Italia? Non lo sappiamo. Appello dei biologi

Per ora rilevati 14 casi, ma non si fanno sequenziamenti. I ricercatori spingono perché anche l’Italia implementi la capacità di mappare le varianti. Ecco cosa succede dove la B.1.1.7 prevale ...

Covid, via libera alle visite ai malati Marito e moglie riuniti dopo un mese

Non la vedeva dal 6 dicembre. La visita ai malati gravi, ora possibile grazie a una delibera della Regione Toscana, è durata un quarto d’ora ed è stata indimenticabile per entrambi ...

Per ora rilevati 14 casi, ma non si fanno sequenziamenti. I ricercatori spingono perché anche l'Italia implementi la capacità di mappare le varianti. Ecco cosa succede dove la B.1.1.7 prevale ...

Non la vedeva dal 6 dicembre. La visita ai malati gravi, ora possibile grazie a una delibera della Regione Toscana, è durata un quarto d'ora ed è stata indimenticabile per entrambi ...