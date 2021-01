Branco di cani 'occupa' piazza Vittoria dal primo lockdown (Di lunedì 11 gennaio 2021) canile abusivo nel parco del Vesuvio: animali in condizioni tremende 1 novembre 2020 È oramai il loro rifugio per eccellenza, la loro casa. Alcuni cani , oramai dal primo lockdown , si sono ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 11 gennaio 2021)le abusivo nel parco del Vesuvio: animali in condizioni tremende 1 novembre 2020 È oramai il loro rifugio per eccellenza, la loro casa. Alcuni, oramai dal, si sono ...

Testament73 : Covid: branco di cani non lascia più piazza Napoli dopo lockdown - Campania - - NapoliToday : #Cronaca #Chiaia Branco di cani 'occupa' piazza Vittoria dal primo lockdown - Mutismissimo : @WWFitalia @donabianchi1 @GaeBenedetto @IsabellaPratesi @GalaverniMarco @AlePrampolini @WWF_YOUng @ansa_ambiente… - Mutismissimo : @WWFitalia @donabianchi1 @GaeBenedetto @IsabellaPratesi @GalaverniMarco @AlePrampolini @WWF_YOUng @ansa_ambiente… - mistatesulca : C'è un branco di cani randagi che sta ululando in gruppo nella mia via. Tranquilli fra continuate pure no problema -

Ultime Notizie dalla rete : Branco cani Covid: branco di cani non lascia più piazza Napoli dopo lockdown - Campania Agenzia ANSA Napoli, effetto strade vuote: il caso del branco di 12 cani che si è appropriato di Piazza Vittoria

NAPOLI – Un branco di cani non lascia più, dai giorni del primo lockdown, i giardinetti di Piazza Vittoria sul lungomare di Napoli divenuti ormai loro rifugio stanziale. Come raccontano i residenti i ...

Napoli, un branco di cani non lascia più i giardinetti di piazza Vittoria

Dai giorni del primo lockdown di marzo i giardinetti di piazza Vittoria, antistanti al lungomare partenopeo, sono divenuti il rifugio di alcuni cani randagi ...

NAPOLI – Un branco di cani non lascia più, dai giorni del primo lockdown, i giardinetti di Piazza Vittoria sul lungomare di Napoli divenuti ormai loro rifugio stanziale. Come raccontano i residenti i ...Dai giorni del primo lockdown di marzo i giardinetti di piazza Vittoria, antistanti al lungomare partenopeo, sono divenuti il rifugio di alcuni cani randagi ...