Arrestato Papa Francesco e Blackout Vaticano 2021 con 80 capi d’accuse sui bambini: altra bufala (Di lunedì 11 gennaio 2021) La bufala del giorno annuncia “Arrestato Papa Francesco“, nell’ambito di una sorta di operazione che avrebbe assunto il nome di “Blackout Vaticano 2021“. Una brutta vicenda, quella che a detta dei bufalari avrebbe coinvolto il Pontefice, ad inizio anno già protagonista di una fake news relativa ad una caduta che in realtà risale a diversi anni fa come vi abbiamo dimostrato. Zero fonti, nessuna conferma e account social del Papa ancora attivi: questi i concetti da tenere a mente quando si menziona la vicenda. Arrestato Papa Francesco e Blackout Vaticano 2021: ennesima bufala sul Pontefice La bufala ... Leggi su bufale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladel giorno annuncia ““, nell’ambito di una sorta di operazione che avrebbe assunto il nome di ““. Una brutta vicenda, quella che a detta deiri avrebbe coinvolto il Pontefice, ad inizio anno già protagonista di una fake news relativa ad una caduta che in realtà risale a diversi anni fa come vi abbiamo dimostrato. Zero fonti, nessuna conferma e account social delancora attivi: questi i concetti da tenere a mente quando si menziona la vicenda.: ennesimasul Pontefice La...

ladauphine64 : RT @VAntonella3: IL VATICANO E CHIUSO IL PAPA ARRESTATO NON LO DICO IO MA GLI AVVOCATI PIU GRANDI AL MONDO LIN WOOD E SIDNEY… - Sunflow44308485 : RT @John1791338493: Il blackout vaticano si è verificato. Rapporti di una grande presenza di polizia sul terreno. Se il Papa fosse davver… - wickedsprings : Ragazzi ok il complottismo ma sta cosa che hanno arrestato il Papa è un po' troppo anche per voi - GIAREGIA23 : @max79xlx @MediasetTgcom24 Storia del mondo. Dal sei gennaio non avremmo più dovuto temere la cricca pedofila, il p… - giangolz : @RM7409 @CarloCalenda Capisco ma se qualcuno da’ credito a uno che pensa che il Papa possa essere arrestato da magi… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Papa Arrestato il papa! L'ultima bufala di QAnon Formiche.net Accoltellamento in piazza Marconi Arrestato 24enne per tentato omicidio

Nelle prime ore della mattinata di lunedì 11 gennaio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha arrestato un uomo di 24 anni, nato in Marocco, irregolare sul territorio nazionale, ...

La notizia del Papa arrestato dopo il blackout in Vaticano è un falso senza eguali

Nelle scorse ore, sui social, è divenuta molto virale la notizia del Papa arrestato durante un presunto blackout in Vaticano ...

Nelle prime ore della mattinata di lunedì 11 gennaio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha arrestato un uomo di 24 anni, nato in Marocco, irregolare sul territorio nazionale, ...Nelle scorse ore, sui social, è divenuta molto virale la notizia del Papa arrestato durante un presunto blackout in Vaticano ...