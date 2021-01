Appartamento in fiamme a San Marzano: il sindaco dispone lo sgombero della palazzina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Incendio in un Appartamento di San Marzano: salvato il proprietario, morti due cagnolini 10 gennaio 2021 Proseguono le indagini dei vigili del fuoco e delle Forze dell'Ordine per fare luce sul ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) Incendio in undi San: salvato il proprietario, morti due cagnolini 10 gennaio 2021 Proseguono le indagini dei vigili del fuoco e delle Forze dell'Ordine per fare luce sul ...

CiccioAmar82 : @fdragoni L'appartamento di San Marzano sul Sarno che è andato in fiamme ieri. - BlunoteWeb : #Taranto: Paura all’alba, in fiamme un appartamento - salernotoday : Appartamento in fiamme a San Marzano: parte la raccolta fondi per aiutare i proprietari - TirrenoLivorno : Vigili del fuoco al lavoro per stabilire le cause del rogo in salotto. Casa inagibile, nessun problema nel resto de… - reteversilia : In fiamme il tavolo del suo appartamento. Esce e si salva: sta bene -