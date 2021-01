Wta Abu Dhabi 2021, Kenin e Svitolina ai quarti salvando match point (Di domenica 10 gennaio 2021) Entra sempre più nel vivo il torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2021, che ha delineato quest’oggi il quadro dei quarti di finale. Vittoria davvero sofferta per la testa di serie numero 1 Sofia Kenin, che batte Putintseva 3-6 7-6 6-4 dopo aver rimontato ma soprattutto annullato un match point nel dodicesimo game del secondo set. Poca stabilità al servizio per la numero 4 del mondo, che comunque alla fine riesce ad avere la meglio sulla russa naturalizzata kazaka. Ad affrontare Kenin nei quarti sarà Maria Sakkari, che in uno dei match più attesi del giorno ha sconfitto per 7-5 6-4 Garbine Muguruza. WTA ABU Dhabi, quarti DI FINALE: ORDINE DI GIOCO 11 GENNAIO IL TABELLONE DEL TORNEO Nessun particolare problema ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Entra sempre più nel vivo il torneo Wta 500 di Abu, che ha delineato quest’oggi il quadro deidi finale. Vittoria davvero sofferta per la testa di serie numero 1 Sofia, che batte Putintseva 3-6 7-6 6-4 dopo aver rimontato ma soprattutto annullato unnel dodicesimo game del secondo set. Poca stabilità al servizio per la numero 4 del mondo, che comunque alla fine riesce ad avere la meglio sulla russa naturalizzata kazaka. Ad affrontareneisarà Maria Sakkari, che in uno deipiù attesi del giorno ha sconfitto per 7-5 6-4 Garbine Muguruza. WTA ABUDI FINALE: ORDINE DI GIOCO 11 GENNAIO IL TABELLONE DEL TORNEO Nessun particolare problema ...

sportface2016 : #Tennis #AbuDhabi Il programma e l'ordine di gioco dei quarti di finale in programma domani #WTA - Giornottennis : Oggi giornata straricca, Fogna (già in campo) e Berretto ad Antalya, Quali di Aus Open con un bel po' di azzurri (M… - livetennisit : WTA Abu Dhai: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale (LIVE) - sportface2016 : #WtaAbuDhabi 2021: programma e orari degli ottavi di finale. In campo #Kenin -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Abu WTA Abu Dhabi: I risultati completi del Primo Turno di Quali. 4 azzurre al turno decisivo LiveTennis.it Wta Abu Dhabi 2021, Kenin e Svitolina ai quarti salvando match point

Tennis, Wta Abu Dhabi 2021: i risultati degli ottavi di finale, avanti Kenin, Sabalenka e Svitolina che annulla due match point ad Alexandrova ...

Wta Abu Dhabi 2021, programma e ordine di gioco lunedì 11 gennaio

Tennis, WTA 500 Abu Dhabi 2021: il programma e l'ordine di gioco di lunedì 11 gennaio, si giocano i quarti di finale ...

Tennis, Wta Abu Dhabi 2021: i risultati degli ottavi di finale, avanti Kenin, Sabalenka e Svitolina che annulla due match point ad Alexandrova ...Tennis, WTA 500 Abu Dhabi 2021: il programma e l'ordine di gioco di lunedì 11 gennaio, si giocano i quarti di finale ...