Udinese-Napoli | Gotti | “Subire gol al 90? ti pesa | sprecate troppe occasioni da gol”

Leggi su mediagol

(Di domenica 10 gennaio 2021) L'cede alnei minuti finali.Serie A, 17a giornata: vincono Lazio e, crolla ancora il CrotoneI bianconeri dopo aver retto per 90 minuti si sono dovuti arrendere alla rete messa a segno a pochi secondi dall'inizio del recupero da Bakayoko. Il tecnico dei friulani, Luca, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.caption id="attachment 808699" align="aligncenter" width="5264"Calcio v Torino FC - Serie A/caption"Perdere una partita al 90' tiaddosso, ma noi non meritavamo di perdere. Nel primo tempo abbiamo avuto un buon livello di palleggio e idee, concedendo qualcosa ma relativamente poco al, che crea sempre, contro chiunque. La squadra non meritava di perdere, ha fatto tante cose molto bene. Ha ...