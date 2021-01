Strage di Viareggio, Marco Piagentini: «Caro figlio mio, ti spiego perché andiamo avanti» (Di domenica 10 gennaio 2021) Il giorno del disastro Leonardo aveva solo otto anni. I suoi fratellini, Luca e Lorenzo, avevano rispettivamente 5 anni e 17 mesi: per loro non c’è stato speranza, così come per la mamma. La lettera del padre dopo la sentenza in Cassazione Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 10 gennaio 2021) Il giorno del disastro Leonardo aveva solo otto anni. I suoi fratellini, Luca e Lorenzo, avevano rispettivamente 5 anni e 17 mesi: per loro non c’è stato speranza, così come per la mamma. La lettera del padre dopo la sentenza in Cassazione

petergomezblog : Strage ferroviaria di #Viareggio, i familiari dei morti e le vittime: “La #prescrizione ha stravolto il processo. I… - fattoquotidiano : Strage di Viareggio, i familiari: “La prescrizione ha stravolto il processo. Inutile che oggi i politici si dichiar… - petergomezblog : Strage di Viareggio, la conferenza stampa coi familiari della vittime dopo la sentenza: la diretta - anubi_matt : RT @vignettisti: C’è stata poi la sentenza su una strage alla stazione di #Viareggio, per un incidente ferroviario avvenuto nel 2009 per in… - maurobernini : RT @vignettisti: C’è stata poi la sentenza su una strage alla stazione di #Viareggio, per un incidente ferroviario avvenuto nel 2009 per in… -