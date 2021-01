Serie D | i risultati flash delle gare domenicali

(Di domenica 10 gennaio 2021) Conclusasi da poco la domenica di calcio dilettantistico. Tra pioggia di reti e rimonte al cardiopalma ecco presentati qui di seguito ipartite diD. Idei gironi diD (A-D) Girone AAnconatese-Caronnese 5-2Casale-Fonnese 1-1Castellanzese-Città di Varese 3-2Gozzano-P.D.H.A.E. 4-1Lavagnese-Sestri Levante 1-1Legnano-Imperia 0-1 Saluzzo-Derthona 0-0Sanremese-Folgore Caratese 2-2Vado-Chieri 1-1Borgosesia-Bra 1-0 Girone BBrusaporto-Caravaggio 4-0Desenzano Calvina-Breno 1-0Casatese-Crema 2-3Fanfulla-Sona 0-1Scanzorosciate-Ponte San Pietro 1-0Franciacorta-Tritium 2-1Villa Valle-Real Calepina 2-2Virtus Ciserano Bergamo-Vis Nova Giussano 1-1Seregno-NibionnOggiono 2-4 Girone CAmbrosiana-Virtus Bolzano 2-1 Arzignano Valchiampo-Chions ...

SerieA : Termina qui un’intensa 16ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - giornaleradiofm : Serie A: risultati #Approfondimenti - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: I risultati delle altre partite delle 15 di #SerieA. - BandieraInter : #SerieA, i risultati delle partite delle 15:00 - 100x100Napoli : I risultati delle altre partite delle 15 di #SerieA. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

QUOTIDIANO.NET

AssisiSport dedica una sezione interamente ai risultati [LIVE] di ogni giornata dei campionati dilettantistici del Calcio Umbria. Di seguito le designazioni arbitrali per le squadre umbre impegnate in ...Il marchio Abarth nel 2020 ha ottenuto interessanti riscontri a livello commerciale, ricordando anche gli spumeggianti trionfi sportivi nei rally e sui tracciati in F4.I successi nel motorsport e lo S ...