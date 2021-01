Roma-Inter 2-2 | Mancini agguanta i nerazzurri

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Finisce 2-2 il lunch match della 17esima giornata di Serie A tra. I giallorossi la sbloccano al 17' con un rasoterra di Pellegrini, ma con un grande avvio di secondo tempo ila ribaltano grazie ai gol di Skriniar (56') e Hakimi (63'). A tre minuti dal 90' il colpo di testa difissa definitivamente il risultato sul pari. Sotto la pioggia battente dello Stadio Olimpico alla fine si matura una divisione della posta che forse delude le contendenti, dopo il successo del Milan sul Torino. Laera reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare, ma non ha mai vinto uno scontro diretto di alta classifica, dopo i ko con Napoli e Atalanta. L’aveva perso con la Sampdoria dopo otto vittorie di fila.Fonseca con il 3-4-2-1: Lopez;, ...

Inter : ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribalt… - GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - OfficialASRoma : Triplice fischio! Nella ripresa l'Inter ribalta il risultato, ma la riprendiamo con il gol di Mancini all'86'. FO… - TarallucciE : RT @sanchez_strada: @NicoSpinelli8 La Juve resta la favorita, su questo non ci piove. Il Milan, come Inter, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta,… - Solanio10 : @radiosei @Stefano_Pantano @Elmarbergo Se la Lazio ha segnato due gol equale a quelli della Roma control l'Inter,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

La cronaca live di Roma-Inter Il big match della 17^ giornata di Serie A si gioca alle 12:30 all’Olimpico, dove la Roma di Fonseca ospita l’Inter di Conte. In caso di vittoria i giallorossi aggancereb ...Ci prova subito Vlahovic che prima impegna Cragno, poi si conquista un rigore che però il VAR cancella in quanto è l’attaccante della Fiorentina a colpire Oliva e non il contrario. La squadra di Prand ...