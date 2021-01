Perdita d'acqua da un radiatore, chiusa la scuola a Monti (Di domenica 10 gennaio 2021) (Visited 50 times, 66 visits today) Notizie Simili: A Olbia arrivano i Collage per un concerto dedicato… Dai parenti agli spostamenti, tutte le risposte ai… Successo a Tempio per la ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 10 gennaio 2021) (Visited 50 times, 66 visits today) Notizie Simili: A Olbia arrivano i Collage per un concerto dedicato… Dai parenti agli spostamenti, tutte le risposte ai… Successo a Tempio per la ...

reggiotv : Giorno 19/12/2020 ho segnalato al Comune di Reggio Calabria che in via Niccolò Tommaseo, tra la via Antonino Lupoi… - RobertaBarbier6 : RT @SentinelSol: Come spiegare al cliente che un semplice additivo può evitare guasti, perdita di efficienza, corrosione? E' facile se gli… - CaioDruid : Usate l' acqua fredda per prevenire: rughe, perdita dei capelli, vene varicose, emorroidi, disfunzione erettile. (G… - SentinelSol : Come spiegare al cliente che un semplice additivo può evitare guasti, perdita di efficienza, corrosione? E' facile… - StefanoTina : @GruppoHera via Allende @comunebologna a seguito vs intervento di manutenzione programmata,si è generata una perdit… -

Ultime Notizie dalla rete : Perdita acqua Monti, perdita d'acqua da un radiatore: chiusa la scuola Gallura Oggi ida rudas

I nostri cari che ci hanno lasciato. È mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni Ida Rudas. I funerali avranno luogo martedì ...

Perdita d’acqua da un radiatore, chiusa la scuola a Monti

Scuola chiusa a Monti a causa di un’ingente perdita di acqua da un radiatore di un’aula del secondo piano nel plesso di via Aldo Moro.

I nostri cari che ci hanno lasciato. È mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni Ida Rudas. I funerali avranno luogo martedì ...Scuola chiusa a Monti a causa di un’ingente perdita di acqua da un radiatore di un’aula del secondo piano nel plesso di via Aldo Moro.