Papa Francesco: “Per la politica non è il momento di rompere unità. Il noi prevalga sull’io” (Di domenica 10 gennaio 2021) «La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e anche di avere la lotta politica. È un diritto: il diritto di imporre la propria politica. Ma in questo tempo si ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 10 gennaio 2021) «La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e anche di avere la lotta. È un diritto: il diritto di imporre la propria. Ma in questo tempo si ... sul sito.

petergomezblog : Papa Francesco: “La politica in questa fase non ha il diritto di rompere l’unità. E chi mette davanti l’interesse p… - RaiNews : Papa Francesco: 'Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il vaccino è un'opzione etica, io lo farò' #ANSA - restamg : RT @antoniospadaro: Per Papa Francesco il mondo è un tessuto di fili | La mia riflessione su Vogue in edicola - nikkoletta59 : RT @GiuseppePalma78: Papa Francesco: 'La politica in questa fase non ha il diritto di rompere l'unità. E chi mette davanti l'interesse pers… -