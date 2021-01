Paolo Mangini confermato alla guida del comitato regionale (Di domenica 10 gennaio 2021) di lorenzo fiori Nella giornata di ieri si è tenuta, presso il Nelson Mandela Forum di Firenze, l'assemblea ordinaria elettiva (presenti anche società garfagnine) del comitato regionale Toscana dove è ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 10 gennaio 2021) di lorenzo fiori Nella giornata di ieri si è tenuta, presso il Nelson Mandela Forum di Firenze, l'assemblea ordinaria elettiva (presenti anche società garfagnine) delToscana dove è ...

pistoiasport : Comitato Regionale Toscana, confermato presidente Paolo Mangini - GrossetoSport : New post (GS TV - Paolo Mangini confermato alla guida della Figc Toscana. Il video dei risultati) has been publishe… - PisaNews : Paolo Mangini confermato alla guida della LND Toscana - - Calciopiu1982 : ?? Paolo Mangini è stato rieletto all'unanimità presidente del Comitato regionale Toscana. Antonio Scocca è il respo… - GrossetoSport : Paolo Mangini: “Il mio asupicio è quello di riprender l’attività quanto prima in condizioni di sicurezza” -