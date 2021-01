(Di domenica 10 gennaio 2021) Vernio (Prato), 10 gennaio 2021 - Copiosain altae non sono mancati i disagi. Questa mattina ideldel distaccamento di Vaiano sono intervenuti poco dopo le 11 a ...

qn_lanazione : Nevicata in Valbisenzio. Auto bloccata, intervengono i vigili del fuoco #Prato @emergenzavvf -

Ultime Notizie dalla rete : Nevicata Valbisenzio

LA NAZIONE

Vernio (Prato), 10 gennaio 2021 - Copiosa nevicata in alta Valbisenzio e non sono mancati i disagi. Questa mattina i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vaiano sono intervenuti poco dopo le 11 a Cav ...Precipitazioni abbondanti soprattutto a Montepiano, Migliana e Schignano ma le principali strade sono rimaste praticabili. In serata è stato sparso il sale ...