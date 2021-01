Minaccia i genitori | distrugge i mobili e aggredisce i Carabinieri | arrestato 31enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 gennaio 2021) Nella mattinata di oggi a Terracina idella Compagnia Locale sono dovuti intervenire in un appartamento per una lite in famiglia, che però non si è arrestata neppure con l’intervento dei Militari. Un ragazzo di 31 anni mentre discuteva animatamente con indoli, ha distrutto diversie suppellettili presenti in casa. L’intervento immediato deinon ha però calmato la condotta aggressiva del ragazzo: il giovane ha infatti aggredito fisicamente anche i Miliari. Leggi anche: Cisterna. Prima la lite, poi viene investito da un treno: grave un uomo Nonostante le ferite, i Militari sono riusciti infine a bloccare il giovane, traendolo in arresto per diversi reati tra i quali lesioni personali, danneggiamento, violenza ea pubblico ...