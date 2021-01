LIVE Musetti-Van de Zandschulp 3-2 | Australian Open 2021 in DIRETTA | inizio equilibrato a Doha

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Doppio fallo del #13 del seeding. 30-15 Altro buon servizio di. 15-15 Buona prima del classe 2002. 0-15 Buona risposta di Van de Zands con il diritto lungolinea. 4-2 BREAK! L’italiano ha invertito ritmo negli ultimi scambi e strappato il servizio. 0-40 TRE PALLE BREAK! L’italiano può strappare il servizio. 0-30sale in cattedra con il rovescio: lento l’olandese. 0-15 Van de Zands incappa in un altro errore: diritto in rete. 3-2 Con qualche difficoltà, la testa di serie #13 conduce il risultato. AD-40 PARATA DI! L’italiano attacca la rete e “para” il passante dell’avversario. 40-40attacca la rete ma la volée si ferma ancora a rete. Primo game ...