Kate e William perdonano Meghan e Harry: viaggio in California (Di domenica 10 gennaio 2021) A dispetto dei gossip e delle ultime tensioni, Kate Middleton e William avrebbero deciso di perdonare Meghan Markle e Harry. Così tanto da organizzare un viaggio in California per riabbracciare i Sussex e scoprire la loro nuova vita negli Stati Uniti. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Palazzo, i Cambridge avrebbero in programma un tour in America per incontrare l’ex star di Suits e il secondogenito di Lady Diana. Kate e William, probabilmente su consiglio della Regina, avrebbero deciso di deporre le armi e di tendere una mano ai Sussex. Già a Natale, le coppie si erano scambiate, inaspettatamente, dei regali, poco dopo il primogenito di Carlo aveva avuto qualche attrito con il fratello per via della scelta di usare una foto di mamma Diana ... Leggi su dilei (Di domenica 10 gennaio 2021) A dispetto dei gossip e delle ultime tensioni,Middleton eavrebbero deciso di perdonareMarkle e. Così tanto da organizzare uninper riabbracciare i Sussex e scoprire la loro nuova vita negli Stati Uniti. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Palazzo, i Cambridge avrebbero in programma un tour in America per incontrare l’ex star di Suits e il secondogenito di Lady Diana., probabilmente su consiglio della Regina, avrebbero deciso di deporre le armi e di tendere una mano ai Sussex. Già a Natale, le coppie si erano scambiate, inaspettatamente, dei regali, poco dopo il primogenito di Carlo aveva avuto qualche attrito con il fratello per via della scelta di usare una foto di mamma Diana ...

sofia717066537 : No ma non si era capito ..... Stefania si prostra ad essere burattino del Gf...palese anche per la questione Giulia… - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di Catherine, duchessa di Cambridge, meglio nota come Kate Middleton, è la moglie del principe… - fiamma1990 : Io che dico a mia mamma e mio fratello che se vogliono farmi una sorpresa a #cepostaperte devono chiamare William e… - infoitcultura : «Kate Middleton ha detto addio a William», il gesto che le ha spezzato il cuore nel giorno del suo compleanno - infoitcultura : Kate Middleton compie 39 anni, il gesto di William che le spezzò il cuore nel giorno del suo compleanno -