Juventus | Pirlo | “Siamo cresciuti in autostima | ma è presto per guardare la classifica Sappiamo gestire la pressione”

L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la partita giocata contro il Sassuolo: "Dybala ha subito un trauma al collaterale, valuteremo nei prossimi giorni. McKennie aveva già avuto un problema ieri e oggi ne ha risentito. Per noi era importante dare continuità, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto con voglia e carattere, Siamo cresciuti in autostima. Dopo il pareggio subito Siamo andati un po' in difficoltà, anche se poi abbiamo trovato le due reti finali. Siamo abituati a giocare certe partite, abbiamo grandi campioni. Abbiamo la pressione di vincere tutte le partite, anche se ora non ci deve interessare la classifica, tra qualche mese vedremo a che punto Siamo arrivati".

