Jasmine Carrisi a Verissimo: «Per mia madre e mio padre soffrivo, ora prendo i lati positivi». E Al Bano le fa una dedica speciale (Di domenica 10 gennaio 2021) Jasmine Carrisi a Verissimo canta il suo primo successo "Ego" e ascolta la bellissima dedica di papà Al Bano. La figlia di Loredana Lecciso, ha esordito nel mondo della musica e mostra tutta la sua forza nonostante abbia solo 19 anni. Alla domanda di Silvia Toffanin sui suoi genitori spiega: «Papà e mamma sono tranquilli, mia madre è ansiosa e mi perseguita in tutto. Sono dei bravissimi genitori, ci spingono sempre a fare di più». Durante la puntata viene mandato in onda il messaggio del padre e una dedica speciale. «Non è facile per un genitore esprimere quello che prova per una figlia. Ricordo quando ti ho tenuta per la prima volta tra le braccia. Ho scoperto le tue doti quando ho compiuto 70 anni: mi hai regalato un cd e sono ...

