Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 10 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Stasera, 10 gennaio 2021, tornerà con una nuova puntata – la prima dell’anno – il talk Che tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che tempo che fa: ospiti di stasera, 10 gennaio ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 10 gennaio 2021) Stasera, 10, tornerà con una nuova puntata – la prima dell’anno – il talk CheChe Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove tornerannoper conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Cheche fa:di stasera, 10...

lucianonobili : “Vuoi qualche incarico?” Ecco perché il governo italiano è in ritardo su tutti i dossier, a partire dal… - fabioalisei : Credo sia tempo che dietro ogni profilo social ci sia un’identità verificata, che ogni utente abbia responsabilità… - sbonaccini : Ovviamente non perdo tempo a rispondere a lega e fratelli d’Italia che attaccano perché diventata @RegioneER aranci… - vallirosee : RT @canyaman1989: Grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, un abbraccio per sempre Grande Maestro ?? @ferzanozpetek ?? - GinevraNucaro : @SimoGianlorenzi Aggiungo che tempo un giorno e come sempre Stefania e Tommaso chiariranno e alla fine l'unico freg… -