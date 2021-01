Caso Carsetti | la versione del nipote

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) Quella sera del 24 dicembre, mentre la nonna Rosinaveniva uccisa, ilEnea riferisce ai carabinieri che si trovava al supermercato, era andato a fare la spesa. Dopo di che, era rimasto nel parcheggio per circa un’ora, a guardare dei video sul cellulare. Tuttavia, la primadi Enea era stata differente: il giovane aveva riferito ai carabinieri di essersi recato a Macerata. A giustificazione di questo cambio di, l’avvocato Andrea Netti spiega: “Quando è stato sentito la prima volta, la notte del 24 dicembre, sembrerebbe abbia detto una cosa sulla quale iniziava a entrare in contraddizione. Va considerato che dopo 4 ore di semi interrogatorio era sfinito e magari quacosa l’ha detta in maniera sbagliata“, osserva l’avvocato. Ma un’altra cosa, detta dalla figlia Arianna, sembrerebbe ...