A Manuzzi risponde Vassallo | pari per la Sammaurese col Progresso

Ultime Notizie dalla rete : Manuzzi risponde

CesenaToday

Paniconi: "Per noi è come andare al bar. Quando si potrà, torneremo in massa". Galassi: "La rete di Zecca sarebbe stata un’apoteosi" ...di Ermanno Pasolini Arriva il refettorio solidale presso l’ex Istituto Don Baronio in Borgo San Rocco, il primo nei comuni della Valle del Rubicone. Sarà inaugurato domenica 17 gennaio. Il progetto è ...