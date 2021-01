Spesso ti sembra di non aver sognato? Capita a molti, ecco perché (Di domenica 10 gennaio 2021) Non tutti riescono a ricordare i sogni che si fanno durante la notte, tanto che in molti pensano di non sognare del tutto; tuttavia, questo è impossibile. Tutti facciamo sogni, ma solo in pochi ne sono consapevoli e riescono a ricordarli. Attenzione ai bruschi risvegli Se non ricordate i sogni che fate durante la notte non preoccupatevi; il 90% delle persone li dimentica, anche se sogniamo per circa il 25% della notte. Il non ricordare dipende anche dal tipo di sogno che viene fatto; quelli più strani o emozionanti vengono ricordati in maniera maggiore rispetto a quelli più banali e comuni. Il momento migliore per ricordare i sogni Il momento migliore per ricordare i sogni sono i quindici minuti successivi al risveglio; tuttavia, bisogna ricreare le condizioni adatte. In particolare, il rumore della sveglia potrebbe essere un ostacolo; un suono ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 10 gennaio 2021) Non tutti riescono a ricordare i sogni che si fanno durante la notte, tanto che inpensano di non sognare del tutto; tuttavia, questo è impossibile. Tutti facciamo sogni, ma solo in pochi ne sono consapevoli e riescono a ricordarli. Attenzione ai bruschi risvegli Se non ricordate i sogni che fate durante la notte non preoccupatevi; il 90% delle persone li dimentica, anche se sogniamo per circa il 25% della notte. Il non ricordare dipende anche dal tipo di sogno che viene fatto; quelli più strani o emozionanti vengono ricordati in maniera maggiore rispetto a quelli più banali e comuni. Il momento migliore per ricordare i sogni Il momento migliore per ricordare i sogni sono i quindici minuti successivi al risveglio; tuttavia, bisogna ricreare le condizioni adatte. In particolare, il rumore della sveglia potrebbe essere un ostacolo; un suono ...

