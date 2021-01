Robert Redford vende il Sundance Mountain Resort (Di sabato 9 gennaio 2021) Robert Redford, l’attore, regista e ambientalista, due volte premio Oscar ha venduto il Sundance Mountain Resort, il villaggio di lusso immerso nella natura dello Utah tra le principali destinazioni di montagna del Nord America. Redford lo ha fondato nel 1969, più di 50 anni fa, facendone tra l’altro dagli anni ’90 una delle sedi (oltre a Salt Lake City e Park City) del festival di cinema omonimo da lui fondato con Sidney Pollack. La vendita è il risultato di un piano strategico a lungo termine progettato per preservare e consolidare l’eredità di Redford nel Resort, compreso un impegno continuo su sviluppo responsabile e conservazione del territorio. Il Resort di 2.600 acri comprende 1.845 acri di terra ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021), l’attore, regista e ambientalista, due volte premio Oscar ha venduto il, il villaggio di lusso immerso nella natura dello Utah tra le principali destinazioni di montagna del Nord America.lo ha fondato nel 1969, più di 50 anni fa, facendone tra l’altro dagli anni ’90 una delle sedi (oltre a Salt Lake City e Park City) del festival di cinema omonimo da lui fondato con Sidney Pollack. La vendita è il risultato di un piano strategico a lungo termine progettato per preservare e consolidare l’eredità dinel, compreso un impegno continuo su sviluppo responsabile e conservazione del territorio. Ildi 2.600 acri comprende 1.845 acri di terra ...

